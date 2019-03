Rui Águas: "Não há clone de Seferovic"

Rui Águas considera que a lesão de Seferovic poderá condicionar a estratégia de Bruno Lage para o jogo do Benfica frente ao Belenenses, na Luz, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

O suiço, melhor marcador da Liga portuguesa, lesionou-se e, caso Jonas não esteja recuperado, poupado que foi no jogo da Liga Europa, adivinham-se problemas para o treinador das águias. Em entrevista a Bola Branca, Rui Águas, antigo ponta-de-lança das águias, sublinha o facto de a SAD encarnada não ter previsto uma situação como esta.

O antigo internacional português lembra que "não há opção", ou seja, um jogador com as mesmas características de Seferovic, situação que não foi "acautelada" pelos encarnados no mercado de Janeiro.

"Ficou claro que o Benfica não se precaveu suficientemente em relação a situações que são sempre possíveis de acontecer. E para Seferovic, nesta altura, não há substituto parecido", assinala Rui Águas.