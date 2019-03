Portugal vai acolher 100 refugiados que estão na Grécia

Portugal vai acolher nos próximos meses 100 refugiados que estão na Grécia, no âmbito de um acordo formalizado entre os dois países, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI adianta que o acordo entre os dois países é o culminar da articulação técnica entre os serviços de asilo grego e português e vem no seguimento do entendimento político obtido na sequência da visita que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, realizou à Grécia no passado mês de outubro.

Nessa deslocação, Eduardo Cabrita manifestou ao ministro da Política de Migrações, Dimitris Vitsas, a disponibilidade de Portugal acolher até cerca de mil refugiados que se encontram na Grécia, em resposta ao pedido do governo grego.

Segundo o MAI, o acordo bilateral que formaliza todos os procedimentos para esta transferência foi assinado esta semana entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Portugal) e o Serviço de Asilo (Grécia).

O MAI indica que o documento prevê a realização de uma primeira missão de entrevistas a 100 beneficiários e requerentes de proteção internacional que se encontram em campos de refugiados na Grécia e que manifestem vontade de ser transferidos para Portugal.

O processo, que poderá levar ao acolhimento em Portugal de até mil pessoas, já recebeu luz verde da Comissão Europeia e tem vindo a ser acompanhado pela Organização Internacional para as Migrações.

Segundo o Ministério da Política de Migrações, atualmente há cerca de 75 mil refugiados a viver na Grécia.