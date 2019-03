Depois da Gafanha, fenómeno Conan Osiris chega ao Quénia

Desde a primeira atuação no Festival da Canção, a 16 de fevereiro, Conan Osiris conquistou a atenção nacional e é já um fenómeno além-fronteiras.

A interpretação do cantor na final do concurso português chegou, esta semana, ao Quénia, onde um grupo de crianças dançou ao som da música vencedora, "Telemóveis".

O vídeo foi partilhado na página oficial do Instagram da ONG From Kibera With Love, um projeto criado pela portuguesa Marta Baeta, “que vem dar continuidade ao seu trabalho de voluntariado desenvolvido em 2012 durante 3 meses no Quénia”, como se pode ler no site oficial.