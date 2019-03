Lito Vidigal desvaloriza ausência de Bas Dost no Sporting

O treinador do Boavista, Lito Vidigal, desvaloriza a ausência de Bas Dost dos convocados do Sporting, para o jogo entre ambas as equipas, no Estádio do Bessa, relativo à 25.ª jornada do campeonato.

"Quando falamos de um jogo com a dificuldade que é o jogo com o Sporting não vamos olhar nunca a individualidades. O Sporting é um clube forte e temos de trabalhar dentro disso, não dentro de um Sporting das individualidades. Claro que há sempre um jogador ou outro que pode estar em melhor forma, mas se olharmos para um jogador só e não para todos, temos mais dificuldades", afirmou o treinador do Boavista, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Mesmo sem Bas Dost, há um maestro



Quem deixa Lito Vidigal impressionado e inspira cautelas é Bruno Fernandes, "o melhor jogador em Portugal neste momento": "Vamos fazer o nosso jogo e ter atenção a todo o coletivo do Sporting, sabendo que o Bruno tem crescido muito e é um jogador que gosto de ver jogar."

Com ou sem Bas Dost, Lito salientou que "o Sporting é sempre o Sporting, uma equipa forte".

"Está a tentar entrar nos primeiros três da classificação, um lugar que normal e naturalmente ocupa. Só isso diz da sua grandeza. Nós temos de fazer o nosso jogo, nem podemos pensar de outra forma. Temos de ter a atitude e a coragem para poder vencer. É um jogo difícil, mas temos de encará-lo com possibilidades de vitória", frisou Lito Vidigal.

Prosseguir no caminho da recuperação



O treinador do Boavista apostou na força do coletivo e em continuar o bom momento que permitiu à sua equipa recuperar os dois pontos que, quando Lito Vidigal chegou ao clube, a deixavam abaixo da linha de água e ganhar três pontos de avanço na luta pela manutenção.

"O campeonato vai ser duro, mas acredito que vamos alcançar os nossos objetivos, jogo a jogo. A equipa tem crescido, mas ainda temos dez jogos", enalteceu.

Lito Vidigal revelou, ainda, que, em honra do Dia da Mulher, que se celebra esta sexta-feira, todas as boavisteiras poderão ir ver o jogo de forma gratuita. O Boavista-Sporting está marcada para sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.