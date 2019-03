Seleção feminina dos Estados Unidos processa federação por discriminação de género

Os 28 membros da seleção feminina de futebol processaram, esta sexta-feira, a Federação de Futebol dos Estados Unidos por discriminação de género. Este é o culminar de uma batalha entre as campeãs do mundo e a Federação, acerca de igualdade salarial e de condições de trabalho.

De acordo com o "New York Times", a ação legal, submetida a três meses do início do Mundial, que se realiza em junho, as 28 jogadoras acusam a Federação de praticar, durante anos, o que classificam de "discriminação de género institucionalizada". Segundo as atletas, o problema afetou não só os seus salários, mas também quantas vezes e onde jogavam - até 2017, jogavam muitos jogos em relvado sintético - , onde treinavam, o tratamento médico e orientação técnica recebidos, e, até, a forma como viajavam para disputar partidas da seleção.

Em 2016, cinco internacionais norte-americanas tinham feito uma queixa por discriminação salarial à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Trabalho (EOOC). Tendo em conta que nada foi feito, a seleção feminina avançou para um processo judicial, que anula a ação legal tomada junto da EEOC.

Este processo contra a Federação é uma ação coletiva, pelo que visa representar todas as atuais e antigas jogadoras que tenham representado a seleção feminina desde 4 de fevereiro de 2015. O bolo daquilo que pedem como indemnização pode atingir os milhões de dólares. A luta das jogadoras da seleção feminina dos EUA tem sido tal que elas já servem de conselheiras a atletas de outros desportos no que toca a este assunto.

A verdade é que, apesar de os homens serem os mais bem pagos das seleções dos EUA, são as mulheres que dão prestígio ao futebol, naquele país. Ao longo de várias gerações, desde 1991, os Estados Unidos já foram três vezes campeões do mundo e ganharam quatro medalhas de ouro olímpicas, na vertente feminina.

Por outro lado, o melhor que os homens fizeram, desde 1930, foi um terceiro lugar, logo nesse primeiro Mundial da história, no Uruguai. Desde então, não se qualificaram em várias ocasiões e o mais longe que foram foram os quartos de final, em 2002.

Os Estados Unidos ocupam a 25.ª posição do "ranking" FIFA de seleções masculinas. Na tabela feminina, estão em primeiro lugar.