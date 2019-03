Bas Dost fora dos convocados do Sporting para o Bessa

Bas Dost ficou de fora da convocatória do Sporting para a visita ao Boavista, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

O atacante holandês não atravessa um bom momento - apenas dois golos nos últimos sete jogos e vários falhanços que têm comprometido - e, no último jogo, com o Portimonense, foi assobiado pelos adeptos. De uma assentada, passa de indiscutível a riscado por Marcel Keizer.

Nesta convocatória, destaca-se, também, o regresso de Coates, que tinha falhado o encontro com o Portimonense devido a castigo. Também entra na lista o guarda-redes Diogo Sousa, da equipa de sub-23.

O Sporting está no quarto lugar do campeonato, com 49 pontos, a três do Braga, que é terceiro. A equipa leonina jogará, sem Bas Dost, no sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Sporting

Guarda-redes: Renan, Salin, Diogo Sousa;

Defesas: Ristovski, Coates, Ilori, Mathieu, André Pinto, Borja;

Médios: Gudelj, Doumbia, Bruno Fernandes, Wendel, Acuña, Francisco Geraldes;

Avançados: Raphinha, Jovane, Diaby e Luiz Phellype.