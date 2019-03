Sérgio Conceição prepara Feirense sem Fabiano e Aboubakar

Fabiano Freitas e Aboubakar são os únicos jogadores com que Sérgio Conceição não conta para a deslocação a Santa Maria da Feira. Apesar do desgaste acumulado, e visível, por vários jogadores, após o jogo com a Roma, o treinador tem à sua disposição as unidades que mais têm jogado, esta temporada.

Jorge, a tratar de assuntos pessoais, continua autorizado a não se apresentar aos treinos.

O Porto volta a trabalhar este sábado, às 11h00. O jogo com o Feirense é no domingo, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.