Seferovic garante que voltará "em breve" à competição

Haris Seferovic reagiu, esta sexta-feira, à lesão contraída na derrota do Benfica diante do Dínamo Zagreb (1-0), que o obrigou a deixar o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

"Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Voltarei em breve. Estamos desapontados com o jogo de ontem [quinta-feira] mas nada está perdido e a nossa equipa vai dar sempre tudo para fazer os melhores adeptos do mundo felizes. Mais uma vez obrigado a todos, vemo-nos em breve", escreveu o avançado do Benfica, no Instagram.

O suíço contraiu uma lesão muscular no adutor direito, segundo adiantou Bruno Lage, no final da partida. Este problema físico arreda-o, desde já, da receção ao Belenenses, para a 25.ª jornada, na segunda-feira. Para além disso, é ainda desconhecido o tempo de paragem.

O Benfica-Belenenses está marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. O Benfica-Dínamo Zagreb, jogo da segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa, terá pontapé inicial na próxima quinta-feira, às 20h00, também na Luz. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.