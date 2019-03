Parlamento elogia Teodora Cardoso com votos contra do Bloco, PCP e PEV

O Parlamento aprovou esta sexta-feira, por maioria, um voto de louvor à economista Teodora Cardoso, que deixou de ser presidente do Conselho de Finanças Públicas, pelo seu contributo para a transparência no acompanhamento do processo orçamental.

BE, PCP, PEV e o deputado do PS Ascenso Simões votaram contra, enquanto as bancadas do PSD, PS, CDS e PAN votaram a favor.

No texto, apresentado pelo PSD, o parlamento dirige “uma palavra de profundo reconhecimento por uma intensa carreira dedicada à causa pública e pelo contributo que deu para a transparência e melhoria do acompanhamento do processo orçamental”.

Teodora Cardoso presidiu ao Conselho de Finanças Públicas desde a sua criação, em fevereiro de 2012, pelo anterior Governo PSD-CDS (2011-2015), “com a missão de proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental”, lê-se ainda no texto.