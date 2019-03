Sporting defronta Belenenses nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal

08 mar, 2019 - 14:45 • Redação

A final a oito, em Gondomar, conta também com um duelo entre o Benfica e o Quinta dos Lombos. No quadro feminino, o Benfica joga com o Águias de Santa Maria nas meias-finais.