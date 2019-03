Herrera pode estar perto de ser jogador do Atlético de Madrid

Héctor Herrera está a um passo de ser jogador do Atlético de Madrid, depois de ter rejeitado uma oferta de renovação do FC Porto, segundo avança o jornal espanhol "As", esta sexta-feira.

O contrato de Herrera termina a 30 de junho, pelo que o capitão portista pode comprometer-se com uma nova equipa para a próxima época. Caso contrário, a partir dessa data, passará a ser um jogador livre.

Ainda de acordo com o "As", Herrera também interessa a Inter de Milão e Arsenal, no entanto, prefere rumar ao Atlético. A publicação cita fontes da negociação para garantir o médio mexicano, de 28 anos, é pedido expresso de Diego Simeone, treinador da equipa madrilena, e que deverá assinar contrato válido por três ou quatro temporadas.

Héctor Herrera foi contratado ao Pachuca, do México, em 2013, por oito milhões de euros, por 80% do passe. O internacional mexicano está há seis épocas no FC Porto e conta com 33 golos marcados em 234 jogos. Um deles cimentou o seu estatuto no Dragão: o golo na Luz que acabaria por valer a conquista do título de campeão, na última época.