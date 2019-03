Miguel Oliveira mais rápido do que Zarco

Miguel Oliveira estreou-se oficialmente em MotoGP, na primeira sessão de treinos livres do GP do Qatar, e a grande nota de relevo é que foi mais rápido do que Johann Zarco, que compete com uma KTM oficial.

Nesse campeonato à parte, entre as motos austríacas, o piloto português só foi batido por Pol Esparagaró. O espanhol, que lhe "roubou" o número 44, foi o 12º mais rápido. Oliveira, que roda com o 88 na categoria rainha, fez a sua volta mais rápida ao circuito de Losail, em 1.55'061.

Oliveira fez o 18º tempo da sessão, à frente das KTM de Zarco (19º) e do seu companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin (22º, penúltimo). Valentino Rossi gastou cerca de um segundo menos do que Miguel Oliveira para fixar a volta mais rápido, em 1.55'048.

As motos voltam à pista esta sexta-feira, às 17h00. Para sábado estão marcadas as duas últimas sessões de treinos livres e as duas sessões de qualificação. A corrida está agendada para domingo, às 17h00 (mais três horas no Qatar), sob luz artificial.