Abel resume o dérbi do Minho aos pontos que pode render ao Braga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, não entrou em romantismos, esta sexta-feira, para fazer a antevisão do dérbi com o Vitória de Guimarães, relativo à 25.ª jornada do campeonato.

Abel compreende a importância que o jogo de sábado tem para os adeptos, no entanto, em conferência de imprensa, tomou uma posição firme contra as mudanças de planos e o descontrolo emocional. Para o treinador do Braga, "mais do que ser especial", o dérbi é um jogo em que a sua equipa terá de se focar naquilo que tem de fazer para vencer.

"Sabemos que é especial para os nossos adeptos e que é especial porque é um dérbi, mas para mim, o que tem de ser especial e normal é estarmos concentrados no que temos de fazer. É mais um jogo, são mais três pontos. Percebemos a envolvência, mas o controlo emocional, o equilíbrio e a forma de ser e estar têm de ser exatamente os mesmos. Estão em disputa três pontos e vamos lutar por eles do primeiro ao último segundo", garantiu o treinador.



Abel referiu que a equipa terá de estar focada nas suas tarefas e "imbuída de um espírito coletivo e competitivo forte" que permita "tirar o máximo rendimento de cada jogador". "Se assim fizermos, seguramente que a equipa dará a resposta que nós queremos", assinalou.

Vantagem na classificação só conta para o Excel



O Braga tem uma vantagem de 13 pontos sobre o Vitória no campeonato, mas Abel frisou que a sua equipa "não vive com as estatísticas". Não obstante, reconheceu que o futebol "resume-se à eficácia e a quem faz mais golos".

O Vitória é reforçou-se bastante, esta época, pelo que "é uma equipa recheada de bons jogadores", além de ter contratado "um treinador competente".

"É uma equipa com identidade, uma boa equipa. Estamos à espera de um grande desafio, de um grande duelo", apontou Abel.

Recuperação que só valeu mais três pontos



O Braga está no terceiro lugar do campeonato, a sete pontos do líder, o Benfica, e a cinco do segundo classificado, o FC Porto. Depois de uma série de três derrotas consecutivas, a equipa minhota ganhou em Vila do Conde, com uma reviravolta, na última jornada. Uma vitória que "valeu tanto como a primeira".

"Ninguém no Braga quer ganhar mais do que nós. Quando cada um faz muito bem a sua tarefa e se concentra em dar o melhor de si, somos mais fortes. Fomos ao longo da época uma equipa altamente consistente e competente, mas sabíamos que não íamos vencer sempre: íamos lutar sempre para vencer. Essa tem sido a imagem de marca desta equipa.

Abel Ferreira lembrou que o campeonato "é uma prova de regularidade e vai ganhar a equipa que for mais consistente".

"O Braga tem de estar em constante alerta e em permanente superação. Temos de encarar cada jogo como se fosse o último. Os objetivos foram muito claros desde o início e só se fecham em maio. O Braga vai ter o que fizer por merecer até maio. Mas não joga sozinho", recordou.

O Braga-Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 25 da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00.