As chaves para o Sporting ser o "novo Ajax" são trabalho duro e uma geração talentosa

Marcel Keizer não consegue prever se o Sporting poderá repetir o feito do Ajax, que com muitos jogadores jovens chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, após eliminar o Real Madrid, vencedor das últimas três edições, com uma goleada no Bernabéu. Ainda assim, o treinador do Sporting, que já orientou o clube holandês, apresenta dois requisitos.

"É difícil dizer se é possível ao Sporting copiar a fórmula do Ajax. A performance [do Ajax frente ao Real Madrid] foi muito boa, com mistura de jogadores jovens e experientes, todos com muito talento. Todos os clubes têm fases com jogadores muito talentosos e outras com jogadores menos talentosos. Temos de trabalhar muito e fazer com que as coisas resultem no Sporting", salientou o técnico holandês, esta sexta-feira.

O primeiro requisito - um geração recheada de talento - depende mais do clube, contudo, o segundo - trabalho - está nas mãos dos jogadores: "Se os jogadores trabalharem duro, a equipa beneficia disso."

Marcel Keizer fazia a antevisão do Boavista-Sporting, que está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.