Keizer avisa que problemas financeiros da SAD não podem afetar o futebol do Sporting

Marcel Keizer avisou, esta sexta-feira, que os problemas financeiros que a SAD do Sporting enfrenta não podem afetar o rendimento da equipa de futebol.

O Sporting deve 24 milhões de euros a agentes de futebol e o caso pode acabar em tribunal. O Vitória de Guimarães já pediu a insolvência da SAD do Sporting, devido a uma suposta dívida por Raphinha. Questionado sobre o possível impacto destas notícias na equipa, Marcel Keizer frisou que os jogadores só têm de se preocupar em fazer o seu trabalho.

"Temos de fazer o nosso trabalho, que é jogar futebol e jogar o melhor que pudermos. Vamos tentar dar tudo o que sabemos. Essas questões são para outras pessoas decidirem. O que nós temos de fazer é jogar futebol", sublinhou o treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Boavista, relativa à 25.ª jornada do campeonato.

Potencial subida ao pódio não traz pressão extra



O Sporting está no quarto lugar do campeonato, com 49 pontos, menos três que o Sporting de Braga, que esta jornada recebe o Vitória de Guimarães. Um jogo que poderá ser difícil para os minhotos e que poderá permitir a colagem do Sporting ao pódio. Apesar disso, Keizer recusa-se a classificar o jogo com o Boavista como decisivo.

"Faltam 10 jogos, 30 pontos. Acho que não será crucial. Sabemos que temos de ganhar e é com esse foco que vamos entrar no Bessa", referiu, admitindo que as estatísticas confirmam que o Sporting tem "tido problemas fora de casa", dado que pretende contrariar: "Cabe-nos fazer melhor."

O Boavista está três pontos acima da linha de água, mas Keizer não desvaloriza a equipa de Jorge Simão, que é "um grande nome do futebol português, com várias prestações europeias".

"Nesta fase, não tem esse registo, mas é uma boa equipa. Esperamos estar prontos para o duelo", assegurou o treinador do Sporting.

Sporting descansado, Keizer mais animado



O facto de já não participar nas competições europeias permitiu à equipa do Sporting gozar de uma semana inteira de descanso entre jornadas. Keizer apreciou a pausa:

"Em todos os lados da Europa há jogadores com lesões e problemas físicos. Foi bom para nós termos esta semana."

Os leões tentam subir ao pódio do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.