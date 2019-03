Open Data Day. Porto junta entusiastas de dados abertos. Renascença marca presença

A cidade do Porto volta a acolher este fim-de-semana mais uma edição do Open Data Day, uma iniciativa que todos os anos reúne entusiastas dos dados abertos em várias cidades do mundo.

Ao longo do próximo sábado, vários convidados vão passar pelo Pólo das Indústrias Criativas do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC-PINC) para partilhar experiências e falar das vantagens de abrir os dados das instituições.

“A ideia é poder proporcionar um espaço de encontro e troca coletiva de experiências e conhecimento dentro da área”, explica Ricardo Lafuente, promotor do evento e um dos principais rostos do "Date With Data", um evento mensal que junta, na cidade do Porto, pessoas interessadas em trabalhar com dados.

Este ano, o evento começa com um “workshop” dedicado à Wikipédia e Wikidata. Waldir Pimenta, da Wikimedia, fará uma introdução sobre como colaborar e utilizar os recursos das plataformas do universo Wiki.



À tarde, a Renascença marcará presença no evento. Rui Barros, jornalista de dados do grupo, falará sobre a decisão da redação de permitir o acesso aos dados de todas as suas reportagens num repositório de dados abertos.

Há cerca de um ano, a Renascença lançou o seu portal com os dados das reportagens, bem como, quando possível, o código de análise desses dados, tornando esses seus artigos reproduzíveis por qualquer pessoa.

O objetivo é promover a transparência que rege o trabalho jornalístico, mas também possibilitar que esses dados sejam utilizados por outras pessoas.

Um exemplo: o trabalho de dados desenvolvido pela Renascença sobre casamentos em Portugal tem por base dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) que, antes dessa publicação, não estavam disponíveis com este nível de detalhe. Agora, um investigador que esteja a desenvolver trabalho sobre este tópico pode recorrer ao repositório de dados abertos da Renascença.