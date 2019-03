Luís Castro: "Dérbi é especial, mas não vale mais do que três pontos"

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, está apostado em vencer o dérbi do Minho com o Sporting de Braga, por ser "um jogo especial", mas, acima de tudo, porque a vitória valerá mais três pontos na corrida ao quinto lugar, que foge aos vitorianos por três pontos.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 25ª jornada, esta sexta-feira, Luís Castro desvalorizou a distância pontual para o Braga, que é terceiro classificado com mais 13 pontos do que o Vitória.

"O próximo jogo vale três pontos. Um dérbi é sempre um jogo especial e olhamos para ele como tal, mas não vale mais do que os três pontos", observa Luís Castro, que, no entanto, pesa outros valores: "vale o afirmar da nossa progressão no campeonato. Temos um objetivo claro e vamos tentar alcançá-lo através de todos os jogos. O jogo com o Braga vale três pontos na caminhada que queremos ter".



À espera de grande jogo

Luís Castro prevê que o clássico com o Sporting de Braga seja "um jogo aberto, entre duas equipas a querer ganhar". "A equipa está pronta", assegura, com a esperança de começar a estabilizar a equipa nos jogos fora de casa "para fazer um campeonato ainda melhor".

O Vitória está no sexto lugar, três pontos atrás do Moreirense e três à frente da Belenenses SAD.

Welthon e Miguel Silva

Welthon marcou o golo da vitória sobre o Marítimo, na última jornada, e festejou de forma emocionada. O avançado, de 26 anos, ainda não tinha marcado esta época e Luís Castro realça o trabalho árduo levado a cabo pelo brasileiro, depois de ultrapassado "um período difícil de lesão prolongada". "Quando teve a oportunidade dele mostrou eficácia e naturalmente ficou ainda mais alegre", assinala.

Miguel Silva surgiu, surpreendentemente, no onze titular frente ao Marítimo, no lugar de Douglas, e vai manter a posição Luís Castro considera que quando um plantel tem dois grandes guarda-redes "é um crime ter um de fora o ano todo".

André André, por seu lado, volta a ser opção, depois de recuperar de lesão. O Braga-Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 25 da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00.