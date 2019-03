Feirense jogará com a pressão do Porto para sair da pressão que vive

O Feirense vai tentar aproveitar a pressão adicional com que o FC Porto vai à Feira, depois da derrota com o Benfica e consequente perda do primeiro lugar da classificação. Tiago Silva, médio dos fogaceiros, diz que a equipa só conseguirá obter um resultado positivo ser for "muito rigorosa e inteligente".

"O FC Porto vem pressionado, depois da derrota em casa com o Benfica, perdeu o 1º lugar e vamos encarar o jogo com uma final", diz Tiago Silva, em declarações à assessoria de imprensa do Feirense, pesando também o momento difícil que o Feirense está a viver.

O clube está afundado na última posição da Liga, a dez pontos do Marítimo e do Vitória de Setúbal, as duas primeiras equipas acima da linha de água. O Feirense pode estar no fundo, mas Tiago Silva avisa que não está afogado: "Aqui ninguém atirou a toalha ao chão. Prometemos lutar, como sempre fizemos, até ao último segundo para honrar o símbolo que temos ao peito. Com todo o nosso empenho, acreditamos que podemos vencer o FC Porto e manter vivo o sonho da permanência".

Evitar recorde negativo

O Feirense não vence há 22 jornadas consecutivas e se não ganhar ao FC Porto estabelece um novo recorde negativo na I Liga. Nunca um clube esteve tanto tempo sem vencer. Tiago Silva apela ao apoio do público, "porque eles podem ser uma alavanca para um resultado positivo".

A equipa, agora orientada por Fililpe Martins, não ganha desde a 2ª jornada. É com "atitude, compromisso e dedicação" que Tiago Silva acredita que este momento pode ser revertido frente ao FC Porto.

O Feirense-FC Porto, a contar para a 25ª jornada da I Liga, é este domingo, às 20h00. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.