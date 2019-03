​Seminário Menor de Fornos de Algodres à venda na internet por 2 milhões

Veja também:

Devido à falta de vocações sacerdotais na região, há mais de 10 anos que a diocese de Viseu procura vender o edifício do Seminário Menor de Fornos de Algodres, mas sem sucesso, até ao momento. Está à venda por um valor que ronda os dois milhões de euros.

Funcionou como local de formação para seminaristas até 2006. Hoje é um espaço vazio à espera de um novo destino, apenas a quinta circundante é aproveitada para produção de maçã.

Numa estrada de paralelos, com vista para a A25, avistamos a placa indicativa com a inscrição “Seminário”. Escondido por muita vegetação, à entrada, um portão tímido, castanho, não desvenda o que está, lá mais para trás. A visita é guiada pelo ecónomo da diocese de Viseu, o padre Abel Rodrigues, sacerdote há mais de 20 anos e cujo percurso se desenhou ali mesmo, no Seminário Menor de Fornos de Algodres.

“A casa não está com grandes condições para ser vista, mas dá sempre para visitar”, abre a porta em madeira da “casa grande” fundada em 1934, com 20 quartos, 25 casas de banho, várias salas de aula e uma capela, onde o sacerdote, 48 anos, deu os primeiros passos como seminarista. “Olhe ali as pinturas no teto com o Menino Jesus", indica o pe. Abel, que frequentou aquele seminário.