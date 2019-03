Sapatos vegan made in Portugal? São feitos a partir de garrafas plásticas, bambu ou coco

Cinco ex-alunos da Universidade do Minho criaram sapatos vegan. A marca “Verney” não usa materiais de origem animal e promove a sustentabilidade.

O projeto destaca-se por incorporar materiais inovadores, como solas em borracha de origem reciclada, tecidos produzidos a partir de garrafas plásticas recicladas e, também, componentes com base em produtos naturais como cereais, bambu ou coco.

“Criamos calçado português de qualidade que valoriza o conforto, a durabilidade e o estilo através de materiais ecológicos, promovendo o consumo consciente, a responsabilidade social e o respeito pelos animais e pelos recursos ambientais”, explica o cofundador Cristóvão Soares, na nota enviada à redação.

Estes sapatos não contêm qualquer tipo de pele ou de material com origem animal. Os modelos são aprovados pela associação PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) e respeitam as normas ambientais da União Europeia.

“A ideia é responder à conservação urgente do planeta, evitando o consumismo excessivo, mas sem descurar as tendências da moda. “As pessoas não precisam de grandes quantidades de sapatos para estarem in, basta adaptarem os seus looks às necessidades do dia-a-dia, seja para o emprego exigente ou para o passeio ao ar livre”, acrescenta.

Os modelos da marca têm nomes femininos e produção nacional, em Guimarães, Felgueiras e São João da Madeira.

O projeto tem sede na Póvoa de Lanhoso e deve a fundação aos atuais diretores-gerais, Cristóvão Soares e Dani Barreiro, que foram colegas no mestrado em Economia Industrial da Empresa.

“Com a aceitação positiva e crescente do público, sentimos necessidade de agregar pessoas com know-how na divulgação e gestão. Contactámos a UMinho e conhecemos Sara Pinheiro, que estava a terminar a licenciatura em Marketing e, após um estágio connosco, ficou a full-time”, explicou Dani Barreiro.

A “vontade de chegar além-fronteiras” exigiu a integração de mais dois elementos, Florbela Gomes e Bruna Sá, mestres em Tradução e Comunicação Multilingue, que apoiam no processo de internacionalização. “Somos um exemplo de que a UMinho forma bons profissionais, com conhecimentos transversais, que trabalham entrosados e que têm ótimas ideias”, resumiu.

O calçado não se destina apenas a pessoas vegan, mas a quem consome “de modo consciente”, sublinhou Cristóvão Soares.