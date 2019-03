Morreu Vítor Campos, um dos maiores símbolos da Académica de Coimbra

Vítor Campos, antigo médio da Académica, morreu, esta sexta-feira, aos 75 anos. Um dos maiores símbolos da Académica, Vítor Campos é um dos atletas com mais jogos realizados pelo clube que representou entre 1963 e 1976. Fez parte da equipa vice-campeã nacional em 66/67.

Numa nota publicada nas redes sociais, a Académica assume o luto por "um dos emblemáticos jogadores da história" do clube. Licenciado em Medicina, Vítor Campos exerceu como médico anestesista.

O velório realiza-se a partir desta tarde no Auditório do Estádio Cidade de Coimbra e o funeral será no sábado, às 10h00, seguindo o corpo para o cemitério da Conchada.