​Lei da Paridade. Governo prevê entrada em vigor ainda antes das legislativas

O Governo acredita que vai ser possível a entrada em vigor da Lei da Paridade ainda a tempo das eleições legislativas.



A legislação prevê o aumento de 33% para 40% na exigência de representação mínima de homens e mulheres nas listas de candidatos à Assembleia da República.

Em entrevista à Renascença, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, revela que o documento está a ser analisada pelo Presidente da República, “mas deve aplicar-se já para as eleições legislativas”.

A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos foi aprovada há um mês e estabelece uma representação mínima de 40% de cada género.



PSD, PS, Bloco, PAN e a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, votaram a favor. Votaram contra a maioria dos deputados da bancada do CDS-PP, e as abstenções saíram do PCP, PEV, do deputado social-democrata Miguel Morgado, e dos deputados do CDS Nuno Magalhães, João Rebelo, Teresa Caeiro e Ana Rita Bessa.