FC Porto dá emprego a Ranieri

Claudio Ranieri é o treinador escolhido pela Roma para suceder a Eusebio di Francesco. A eliminação do clube da Liga dos Campeões, pelo FC Porto, precipitou a decisão de troca de técnico e a opção recai sobre a experiência de Ranieri, que esta época já esteve em ação no Fulham, sem sucesso.

De acordo com a imprensa italiana, o treinador, de 67 anos, vai assinar contrato até ao final da época, sem qualquer garantia de continuidade. Ranieri regressa à Roma, clube que orientou em 2009/10 e 2010/11.

É o regresso, igualmente, a Itália, nove anos depois de ter deixado o Inter de Milão. O título conquistado em Inglaterra, pelo Leicester City, é o grande marco da carreira de Ranieri, que, depois de sair de Itália, devolveu o Mónaco à primeira francesa, passou, de forma efémera, pela seleção da Grécia e treinou o Nantes. Esta época, já com a Premier League em andamento, foi chamado para salvar o Fulham, mas saiu de Londres, 17 jogos depois, com Craven Cottage a boiar no Tamisa.

A Roma está no 5º lugar da Serie A, a três pontos do Inter, no quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões. A equipa tem três pontos de vantagem sobre o trio formado por Torino, Atalanta e Lazio. Eliminada da Liga dos Campeões e da Taça de Itália, a Roma concentra-se, totalmente, no campeonato.