Final da Liga dos Campeões é sonho de Otávio

Otávio assume que "chegar a uma final da Liga dos Campeões é um sonho" e não descarta essa possibilidade, apesar das dificuldades que a missão pressupõe. O FC Porto está nos quartos de final da competição e o médio brasileiro sublinha que a equipa tem o direito de continuar a sonhar.

Os campeões nacionais venceram a Roma, por 3-1, no prolongamento, e tudo ficou resolvido quando Alex Telles marcou o terceiro golo do Porto, de penálti. Os dragões têm um histórico recente de insucesso nas decisões por grandes penalidades, mas não houve sombra de dúvida na hora de Alex bater.

"Sabia que ele ia marcar. A força do grupo estava com ele e tinha a certeza que ele ia fazer golo", garante Otávio.

Regresso ao campeonato

Depois do sucesso na Liga dos Campeões, o FC Porto volta ao trabalho interno e defronta o Feirense, no domingo. A derrota no clássico atirou a equipa para a segunda posição e o Benfica assumiu a liderança, com dois pontos de vantagem.

Otávio assumiu que "foi difícil gerir a derrota no clássico", mas destaca a forma como a equipa reagiu, frente à Roma, para manifestar confiança que os campeões nacionais poderão voltar à frente da I Liga.

O médio poupa contas complexas e resume que o Porto "tem de jogar a jogo e no final vemos quem tem mais pontos". O Feirense-FC Porto, a contar para a 25ª jornada, está marcado para domingo, às 20h30. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.