Nem os 51 pontos de Lillard chegaram para os Blazers derrotar Oklahoma

Damian Lillard marcou 51 pontos, mas a sua prestação não foi suficiente para os Portland Trail Blazers baterem os Oklahoma City Thunder. O jogo só foi resolvido no prolongamento, com vitória dos Thunder, por 121-129.

Russell Westbrook, com 37 pontos, e Paul George, com 32 pontos, 14 ressaltos e seis assistências, comandaram a equipa. Além de Lillard, melhor marcador do encontro, os Blazers ainda tiveram boas prestações de CJ McCollum, com 25 pontos, e de Jusuf Nurkic, com 13 pontos e 17 ressaltos.

Os Thunder estão no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 40 vitórias e 25 derrotas. Os Blazers seguem no quinto posto, com 39 vitórias e 26 derrotas.