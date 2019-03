Sporting deve 24 milhões a agentes de futebol. Caso pode acabar em tribunal

Há um grupo de agentes de futebol que pondera uma ação conjunta contra o Sporting, devido a dívidas do clube. A notícia é avançada, esta sexta-feira, pelo jornal "Record". O montante em causa ascende a 24,3 milhões de euros, como registado no Relatório e Contas da SAD, relativo ao primeiro semestre desta época.

Ao que a Renascença apurou, há empresários que tentam reunir com os dirigentes do Sporting para falar sobre as suas preocupações, mas não conseguem, sequer, agendar encontro. Situação que os alarma.

O "Record" revela que os agentes visados, nomeadamente os portugueses, têm reunido nas últimas semanas e perante a falta de garantias do Sporting a solução deve mesmo passar pelo recurso à justiça.

A notícia surge depois do Vitória de Guimarães ter pedido a insolvência da SAD do Sporting, por falta de pagamento relativo à transferência de Raphinha,