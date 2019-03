Tropeção europeu do Benfica

A derrota do Benfica em Zagreb para a Liga Europa, na 1ª mão dos oitavos de final, por 1-0, está em destaque nos três jornais desportivos.

"Stop" é o sinal que "O Jogo" mostra em manchete. Travão na sequência de vitórias fora da Luz, mas boas perspetivas para a 2ª mão.

"Ressaca", titula "A Bola". Pálida exibição depois da vitória no Dragão e uma dor de cabeça para resolver em casa.

"Alertra suíço", avisa o "Record". Lesaõ de Seferovic é a pior notícia da derrota na Croácia.

Em destaque no desportivo da Cofina a notícia de que há "empresário que querem levar o Sporting a tribunal". Em causa dívidas de 24,3 milhões de euros a agentes, que vão avançar com ação conjunta. Isto no dia em que Gonzalo Plata, avançado equatoriano, chega a Lisboa para reforçar os leões.

"O Jogo" regressa ao desafio da Liga dos Campeões, entre Roma e FC Porto, e diz que os italianso viram um "super Danilo". Médio teve uns espantosos 98% de passes certos em 120 minutos.

Paulo Sousa no Bordéus e a decisão do tribunal em retirar a Cruz de Cristo à Belenenses SAD.