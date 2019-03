Cunhado do rei espanhol procura trabalho

Iñaki Urdangarin, marido da infanta Cristina de Borbón, está à procura de trabalho para poder passar mais dias fora da prisão.

O cunhado do rei de Espanha está detido desde junho para cumprir uma pena de cinco anos e dez meses, depois de ter sido condenado por desvio de fundos, na sequência de uma investigação ao caso Noós.

Iñaki procura agora obter o terceiro grau penitenciário, uma situação que lhe permitirá residir num centro de inserção social, sair de segunda à sexta até à hora marcada para regressar e pernoitar e passar os fins de semana fora.



Segundo a lei espanhola, o terceiro grau penitenciário pode ser obtido quando um quarto da sentença for cumprida, o que no caso de Iñaki Urdangarin será em dezembro. Contudo, a situação de Iñaki será revista no verão e, nessa altura, poderá tentar antecipar a libertação, avança o jornal espanhol "El País".

Além do trabalho, outro dos parâmetros tidos em conta é ter um relacionamento familiar no exterior, uma casa para onde ir e um familiar próximo que possa cuidar do detido.

Uma vez que a infanta Cristina e os filhos vivem em Genebra, na Suíça, a família estará a avaliar a possibilidade de mudar a residência. De acordo com fontes do "El País", Cristina de Borbón poderá estar a planear mudar-se para Madrid no próximo verão.