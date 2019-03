“As mulheres resilientes são as que não se deixam subjugar pelas circunstâncias”

Exatamente, reconhecer esse papel, essa especificidade, a questão da formação também é importante. Mas, sim, valorizar cada papel e cada setor, e olhar para as vocações de uma outra forma. Penso que estamos nesse caminho de olhar não só para a vocação sacerdotal e religiosa, mas também para a vocação matrimonial, e o caminho faz-se caminhando. Infelizmente as mudanças são lentas, mas iniciámos um movimento e o importante é não parar, continuar com seriedade.

É mais prioritário, no seu entender, dar-se destaque aos leigos, concretizando a missão do Concílio Vaticano II?

Não creio que seja prioritário. Há muitas mulheres que têm capacidade para celebrar, na celebração da Palavra. Existem tantos serviços. Agora, é preciso é ser realmente reconhecido. E se nós começarmos a valorizar aquilo que vem de dentro, os talentos naturais, talvez não fiquemos tão agarrados ao facto de ser homem ou ser mulher, e valorizemos mais os talentos naturais e as vocações naturais. É um obrigar a olharmos para as vocações de uma forma diferente.

Sobre a situação dos migrantes, e no caso concreto da Venezuela, diz que o grande desafio é conseguir trabalhar mais em conjunto e em rede. Apesar de Portugal ser visto como um bom exemplo em termos de acolhimento dos refugiados em geral, considera que ainda há muitas arestas para limar. Uma delas é a do preconceito.

É das poucas mulheres leigas com cargos de liderança em organismos da Igreja em Portugal. Eugénia Quaresma tem 43 anos, é casada e mãe de duas filhas, de 9 e 13 anos, e desde novembro de 2014 que é diretora do Secretariado Nacional da Mobilidade Humana e da Obra Católica das Migrações, que pertencem à Conferência Episcopal Portuguesa.

O seu contributo também tem a ver com as suas raízes, onde cresceu e o que faz. Nasceu em Portugal em 75, mas a sua família é de São Tomé e Príncipe, cresceu na Amora, na margem sul, e há vários anos que contacta de perto com a população migrante da Grande Lisboa. Pela sua experiência é correto falar-se de racismo e xenofobia em Portugal?

Se calhar mais xenofobia do que racismo. Há algum tempo eu ouvi dizer que a raça é só uma, é a raça humana. Xenofobia sim, sem dúvida. Esta aversão ao estranho, àquilo que eu não conheço, faz parte do nosso crescimento. É ali pelos oito meses que nós pela primeira vez, os bebés, começam a estranhar e a fechar-se mais no seu mundo, mas há toda uma pedagogia e toda uma educação que leva a abrir-se e a mostrar que o mundo é mais do que aquilo que ele conhece.

Acho que faz falta olharmos para nós, para o nosso ser, como é que nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos, e perceber que esta estranheza existe de parte a parte. Infelizmente existem pessoas que se concentram muito e ficam muito fechadas no tom de pele, que acham que pelo tom de pele definem e classificam as pessoas. Se calhar a minha reivindicação muito pessoal e silenciosa é esta - eu não me defino pelo tom da minha pele, e quero de alguma forma forçar as pessoas a reconhecer aquilo que é humano em mim, e tenho procurado aquilo que é humano nos outros, o porque é que falhamos tanto, e porque é que acertamos também. Isto faz-se no encontro e conhecendo o desconhecido.

Há uma frase que eu gosto muito, da minha adolescência, que é 'nada na vida deve ser receado, tem apenas que ser compreendido', e isto faz-se arriscando a conhecer o outro lado.

Essas dificuldades são agudizadas no contexto feminino? Ou seja, a mulher com um tom de pele diferente sente mais essas diferenças em Portugal?

Eu acho que não sou um bom exemplo, mas vou ouvindo testemunhos e lembro-me de uma refugiada que escutei uma vez, que falava de fatores 'socio-complicativos' – por ser refugiada, ser mulher e ser negra. Isto tem a ver mais com a questão do preconceito. Se eu tenho um preconceito em relação ao tom de pele, isso vai complicar a vida. Se eu tenho um preconceito em relação à nacionalidade - porque também existe -, isso vai complicar a vida. Se eu tenho um preconceito em relação à religião, isso vai complicar a vida. Portanto, tem a ver muito com o contexto e olharmos para nós e vermos quais são os preconceitos que nos habitam, e como é que eu combato isso.

Quando falamos do drama dos refugiados, as mulheres e as meninas continuam a ser o lado mais fraco no movimento migratório, ou também podemos vê-las como o lado mais resiliente?

As duas coisas. Infelizmente nos campos de refugiados as meninas e as mulheres estão mais vulneráveis e são sujeitas a violações. Têm necessidades que nem sempre são contempladas, necessidades muito específicas do ser feminino, desde os cuidados de higiene, que são diferentes entre homem e mulher, a necessidade de privacidade, que nem sempre se consegue respeitar, a desocupação dentro dos campos, em que mesmo que queiram não lhes permitem sair, nem arranjar trabalho.

A questão da educação, em algumas culturas está vedada para as meninas, portanto há aqui uma luta grande a ser feita. Existem várias coisas ao mesmo tempo, e tenho alguma dificuldade em generalizar, mas acho que o desafio é sempre de olhar para os casos concretos, a pessoa que eu tenho à minha frente, que dificuldades atravessa? Não dá para olhar para ela e saber tudo. Tenho que conversar, tenho que escutar e tenho de ver de onde é que veio, escutar a sua história.

Porque o contexto cultural também é muito importante?

É importante e determina, e não determina. As mulheres resilientes são aquelas que não se deixam subjugar pela circunstância. Há qualquer coisa dentro delas que as faz lutar, e portanto a resiliência vem daí, dessa capacidade de não vergar, de ter consciência de que tem uma dignidade, ter consciência de que isto não pode ficar assim, que é preciso dizer 'basta'. E é isso que faz a diferença.

Essa boa prática de escuta, de compreensão, do local de origem, da história da pessoa que se acolhe, é uma prática cá em Portugal?

É uma prática. Falando dos serviços diocesanos, ligados à Obra Católica Portuguesa das Migrações, parte do trabalho começa por aí, o acolhimento, a escuta e a triagem. Sem acolhimento, sem escuta, não o conseguem fazer. Isto a nível do trabalho pastoral. Depois, houve um projeto onde tive a oportunidade de escutar várias histórias na primeira pessoa, de adolescentes e jovens, e aí isto era muito gritante. É realmente importante escutar, e escutando gera-se uma empatia e sentimos vontade não só de olhar a pessoa de ouro modo, mas de fazer qualquer coisa para mudar a realidade.

Portugal é considerado um dos países que melhor acolhe e que tem boas práticas de acolhimento. Mas, teoria e prática, de facto, convergem?

Sim. E penso que a nível das migrações temos vindo a caminhar para aí, nomeadamente quando há uma mudança de lei, como a Lei da Imigração, não é feita sem escutar as associações de imigrantes e outros atores, e portanto abre-se esse lado. Cada vez mais estamos a chegar à conclusão que é preciso ouvir para modificar as coisas e sermos mais assertivos naquilo que queremos implementar. Portanto, estamos a caminhar para aí, se calhar não em todos os setores ao mesmo tempo, mas a nível das migrações tem-se procurado e tem-se criado espaço para a escuta.

Alguns países europeus procuram fechar as suas fronteiras. Esses exemplos de que forma é que chegam a Portugal?

Chegam com tristeza. Estou a lembrar-me do Pacto Global, em que tivemos alguns países que não assinaram, mas a diretiva do Vaticano é muito clara, a Igreja aí tem um papel maior e tem que liderar pelo exemplo, tem de ser aquilo que os seus princípios lhe dizem para ser, tem de 'acolher, proteger, promover e integrar', trabalhar nesse sentido, na esperança de influenciar as políticas com o seu exemplo.

Estamos a falar do ‘Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular’, que foi já rubricado por vários líderes mundiais, e que o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou uma 'conquista significativa'…

Sim, significativa porque pela primeira vez cento e tal países disseram 'nós, para resolvermos as questões das migrações, tem de ser em conjunto'. Apesar do documento não ser vinculativo, é um compromisso, é dizer 'eu quero trabalhar para que as migrações sejam seguras, regulares e ordenadas', 'quero que as pessoas se sintam pessoas por onde quer que andem', ' quero ser mais assertivo no combate ao tráfico de seres humanos'...

Que é um problema ligado às migrações?

Está também interligado. E é, ainda, dizer 'eu quero dar uma resposta mais humana aos refugiados', 'eu quero comprometer-me com a erradicação da pobreza, das guerras, da corrupção'. Os países estão a dizer isto tudo.