Depois de um dia intenso, Marcelo fura agenda para um passeio nas ruas do Lobito

O segundo dia da visita oficial do Presidente da República a Angola terminou com um inesperado passeio nas ruas do Lobito, para “esmoer o jantar”, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.



Depois de ter passado por duas províncias, Huíla e Benguela, num dia que considerou histórico, em que foi recebido em clima de grande festa pela população nas ruas, acabou o programa a bordo da Fragata Álvares Cabral, no Lobito, já depois de ter encerrado um fórum empresarial em Benguela.

Não satisfeito, o Presidente decidiu uma vez mais furar a agenda oficial. Saiu, já tarde, para um passeio nas ruas do Lobito, para o qual arrastou os jornalistas que o acompanham e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

E como é que ainda tem energia depois de um dia de agenda carregada? “Eu tenho o hábito de andar quatro quilómetros por dia. Hoje andei dependurado em sítios incríveis, mas acho que não fiz os quatro quilómetros e agora vou esmoer o jantar, que foi muito frugal. Está uma noite fabulosa”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Nesta entrevista coletiva em movimento, o chefe de Estado falou num “dia histórico em termos empresariais”, numa referência ao fórum de Benguela.

“Ultrapassou as minhas expetativas no número de empresários presentes, no entusiasmo e no ambiente que se sente, quer ao nível dos grandes empresários quer dos pequenos e médios. Na comunidade portuguesa, em cada esquina havia uma família que ficou, aguentou a guerra e três gerações estavam ali. Era exemplos de pequenas e médias empresas muito esperançadas no futuro”, salientou.

A conversa foi interrompida para Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentar um grupo de pessoas que se encontrava àquela hora nas ruas do Lobito.