A visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola; a polémica em torno do juiz Neto de Moura e a nova injeção de capital no Novo Banco foram os temas em análise no espaço semanal de comentário de Henrique Monteiro na Renascença.



O estado das relações entre Portugal e Angola

“Podemos querer disfarçar, mas há sempre um irritante entre Portugal e Angola. Depois do caso Manuel Vicente, agora há um outro irritante, que é Angola ter anunciado que Portugal tinha pedido desculpas por causa do Bairro da Jamaica e o ministro português dos Negócios Estrangeiros ter desmentido que houvesse qualquer pedido de desculpas. O Presidente da República disse que um estadista não se preocupa com pormenores, mas isto será um pormenor? É que alguém mentiu. Foi um mal-entendido? Mas há sempre estes irritantes com Angola e, o que me parece, é que nós não conseguimos ter uma relação descomplexada com Angola e isso passa por duas coisas essenciais: primeiro, não desprezando as ligações históricas entre Portugal e Angola, a língua comum e tudo isso, não termos em relação a Angola um excesso de sensibilidade como eles parecem ter em relação a nós ou pareceram ter, porque este Presidente [João Lourenço] veio trazer uma nova era. Mas é curioso, parece que nunca conseguimos ter uma relação completamente descomplexada em relação a Angola, como temos com Moçambique ou Cabo Verde. Angola trata-se de um caso especial, porque o poder angolano tem-se em grande conta, eles querem ser a potência dominante da África Austral, apesar da África do Sul”.

A situação atual seria possível com José Eduardo dos Santos?

“Não, com Eduardo dos Santos era impossível. João Lourenço faz uma viragem de página fantástica e começa a por as relações no são, mas mesmo com os esforços todos de João Lourenço, de Marcelo Rebelo de Sousa, do Governo e de toda a gente, parece que há sempre uma pedra no sapato”.

O caso do juiz Neto de Moura

“O juiz Neto de Moura tem considerações inacreditáveis e inaceitáveis e põe isso nos acórdãos. Alguém disse, com razão, que é um juiz do século XIX a atuar no século XXI. Mas não vejo as decisões dos tribunais serem escrutinadas com o mesmo afã das decisões de Neto de Moura e, infelizmente, decisões como as de Neto de Moura são mais comuns nos tribunais do que a maior parte das pessoas possa pensar. Não nos esqueçamos da ‘coutada do macho ibérico’, que absolveu Manuel Maria Carrilho porque achava que uma mulher autónoma, com salário, não podia aguentar aquilo tanto tempo. Eu acho que há um problema na justiça e nos tribunais, concretamente, que não se chama Neto de Moura, é mais generalizado do que Neto de Moura”.

Escrutínio da justiça

“A parte do escrutínio da justiça é boa. O que não é bom é, quando não concordamos com uma decisão, isolar uma pessoa e levá-la quase até à exaustão. O ato de processar os críticos, ele é parvo. Embora também não me pareçam bem algumas das críticas que lhe foram feitas”.

Nova injeção de capital no Novo Banco

“São 1.149 milhões de euros pedidos ao Fundo de Resolução, mas o Fundo de Resolução nem sempre é pago pelos impostos, é só se os bancos não conseguirem pagar. Há aqui muita demagogia também. Mas este Governo vendeu o Novo Banco à Lone Star com um mecanismo de capital contingente de 3.890 milhões de euros por via de imparidades, portanto, era normal que eles, às tantas, dissessem que há aqui imparidades. O doutor Centeno pediu logo uma auditoria para saber como isto acontece, mas não me parece que inquérito possa trazer novidade em relação a uma auditoria que o Banco de Portugal pediu há mais de um ano, porque estas contas são todas do tempo do doutor Salgado e do BES. Acho que é chover no molhado. O BES foi uma grande vigarice, disso resultou o Novo Banco, pensava-se que era o BES bom e agora verifica-se que mesmo o BES bom era mau. E é isso que a auditoria vai dizer, que ainda havia muita sujidade naquilo que se considerou o BES bom. A Lone Star ainda vai chegar à totalidade do dinheiro da reserva”.