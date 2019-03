Acidente na A1. Trânsito reaberto numa das faixas

A autoestrada 1 esteve cortada no sentido sul-norte, a partir do quilómetro 138,5, na zona de Oliveira do Bairro, em Aveiro, devido a um acidente com um camião.

O veículo pesado capotou e espalhou a carga - garrafas de vidro - pela autoestrada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro à agência Lusa, o trânsito na A1, que liga o Porto a Lisboa, foi reaberto ao início da manhã na faixa da direita, permanecendo a da esquerda interdita até que terminem as operações de retirada do veículo que se despistou e ficou tombado na via.

O trânsito na A1 esteve desviado no sentido sul-norte no nó da Mealhada. Depois de saírem no nó da Mealhada para a Estrada Nacional (EN) 1, os automobilistas voltavam a entrar na A1 em Albergaria.

O acidente ocorreu pelas 22h50 de quinta-feira e, de acordo com fonte da GNR à agência Lusa, os trabalhos de limpeza da via já estão concluídos, mas a reabertura do trânsito foi mais complicada por causa da retirada da viatura, que ficou tombada na estrada.





[Notícia atualizada às 8h10]