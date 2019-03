Ranking UEFA. Dragões aproximam Portugal da Rússia

A vitória do FC Porto na Liga dos Campeões aproxima Portugal da Rússia no ranking da UEFA

Portugal e Rússia têm nesta altura apenas duas equipas na Europa. Os dragões venceram, as águias perderam. Do lado russo, as duas formações (Zenit e Krasnodar) foram derrotadas por Villarreal e Valência.

Considerando só a época em curso, Portugal está no sexto lugar da UEFA atrás de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. No acumulado dos cinco anos, a lista que conta, Portugal é sétimo, atrás da Rússia.

Ranking:

6 Rússia 50.382

7 PORTUGAL 47.232

É com este ranking que a UEFA define o número de clubes que joga nas competições europeias.

Portugal divide todos os pontos conquistados pelas cinco equipas nacionais em prova. Já os russos dividem os pontos por seis equipas.