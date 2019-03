Tribunal volta a proibir SAD de utilizar símbolos do Belenenses

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) proíbe a Sociedade Anónima Desportiva controlada pela empresa Codecity de utilizar o emblema, o nome e outros elementos relacionados com o Belenenses.

A informação foi confirmada esta quinta-feira pelo Clube de Futebol Os Belenenses, que tem um diferendo com a SAD que gere a equipa que está na I Liga.

A decisão do TRL confirma a decisão da primeira instância.

Leia na integra o comunicado do Clube de Futebol Os Belenenses:

“O Clube de Futebol Os Belenenses foi hoje notificado do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa relativamente ao recurso apresentado pela Belenenses Futebol SAD à decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual que face a Procedimento Cautelar movido pelo clube impediu a SAD de utilizar a marca e os símbolos do clube, incluindo o seu lema e o hino, bem como quaisquer outros elementos que pela sua semelhança possam criar confundibilidade pública e sujeitando a SAD ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória diária pela utilização abusiva de uma identidade que não lhe pertence.

É com satisfação que o Clube de Futebol Os Belenenses hoje informa os seus associados e o país de que a decisão dos juízes do Tribunal da Relação confirma plenamente a sentença decretada em primeira instância.”

Já o presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, explica que o recurso para o Tribunal da Relação não vingou mas garante que o processo é para continuar nas bocas do mundo. “Da nossa parte consideramos uma decisão injusta, mas é provisória. Vai ser iniciada e decidida a ação principal, da ação principal cabe recurso. Na verdade vamos ter assunto para muito tempo”, disse.

Entretanto, “vamos cumprir a decisão e já estamos a falar com o nosso fornecedor de equipamentos e vamos na segunda-feira no estádio da Luz jogar sem a Cruz de Cristo”.