Jihadista condenado por ataque a Museu Judaico de Bruxelas

A justiça belga condenou esta quinta-feira o jihadista francês Mehdi Nemmouche pela morte de quatro pessoas no Museu Judaico de Bruxelas.



O atentado aconteceu em maio de 2014, depois de Nemmouche regressar da Síria onde esteve a combater nas fileiras do autoproclamado Estado Islâmico.

O extremista, de 33 anos, foi condenado pelo crime de “assassinato terrorista”. A sentença será conhecida noutra data.

Nemmouche remeteu-se ao silêncio durante o julgamento, enquanto antigos reféns do Estado Islâmico e vítimas do ataque no museu judaico testemunharam.

Só falou brevemente na terça-feira para dizer que foi “enganado” e levado a participar num plano para matar dois agentes da Mossad, a secreta israelita.

Nacer Bendrer, um homem que ajudou o cidadão francês a preparar o ataque e forneceu as armas, também foi condenado por homicídio.