Porque é que esta época gripal está a ser mais intensa que a anterior?

Desde o início da época gripal foram internadas 174 pessoas com gripe em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), em Portugal. Deste total de casos reportados, 29 acabaram por morrer, mais 13 óbitos que em 2017, um valor que representa um aumento de 7%, se considerarmos a variação no número de casos registados.

Em 2018 não foram reportados óbitos, por ausência de envio de informação, como adiantou a Directora-Geral de Saúde, Graça Freitas, à Renascença.

Apesar da intensidade moderada da gripe, na semana de pico de actividade gripal a mortalidade apresentou valores acima do esperado. Desde o início de outubro, morreram pelo menos mais mil pessoas do que seria normal, devido à gripe e ao frio. Um valor superior à média dos últimos cinco anos.



“Relativamente aos vírus que estão a circular em Portugal e na Europa, o que verificamos é que são predominantemente do tipo A e em Portugal circularam em grande parte os vírus do subtipo A(H3), que são vírus que nos últimos invernos em que têm circulado têm estado a mostrar uma grande variabilidade genética e antigénica”, explica a Dra. Raquel Guiomar.



Em entrevista à Renascença, a responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do Instituto Ricardo Jorge, adianta que esta variabilidade pode ter consequências na eficácia da vacina, apesar de “não serem alarmantes”.



“O que nós sabemos é que os vírus Influenza do tipo A (H1) estão estáveis, são semelhantes à vacina. Relativamente aos vírus A (H3) tem-se verificado uma evolução destes vírus e uma grande variabilidade dos vírus que estão em circulação”, esclarece.





Um vírus que “escapa à imunidade”

Também a taxa de incidência na semana de pico da gripe, calculada com base no número de novos casos notificados pela Rede de Médicos Sentinela, registou um aumento face a 2018.



Este ano o pico da gripe ocorreu na quarta semana, de 21 a 27 de janeiro, com uma taxa de incidência de 89,3 por 100.000 habitantes. Já na época anterior o pico registou-se mais cedo, na semana de 25 a 31 de dezembro de 2017, com uma taxa de incidência de 69,6 por 100.000 habitantes.



De acordo com a Dra. Raquel Guiomar, este aumento significativo no número de novos casos na semana de maior intensidade de atividade gripal deve-se à circulação predominante dos vírus da gripe do tipo A, sobretudo do subtipo H3.



O mesmo vírus, A(H3), foi dominante no inverno de 2016, ano em que a gripe provocou um excesso de mortalidade de 27%, em Portugal.



“Conseguimos ver que as taxas de incidência são mais elevadas em épocas em que o predomínio é do vírus Influenza tipo A, nomeadamente do subtipo A(H3), por ser realmente um subtipo do vírus da gripe que tem evoluído mais rapidamente, o que lhe permite escapar mais facilmente à imunidade que a população vai adquirindo ao longo do tempo”, esclarece.



A época passada registou um predomínio do vírus Influenza tipo B, o que caracteriza “exatamente as épocas com intensidade de atividade gripal um pouco mais baixa”.