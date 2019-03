Treinador do Dínamo Zagreb: "Ontem acreditava na vitória, hoje acredito no apuramento"

O treinador do Dínamo Zagreb, Nenad Bjelica, está confiante na passagem aos quartos de final da Liga Europa, após a vitória, por 1-0, na receção ao Benfica, referente à primeira mão dos oitavos de final.

"Foi um bom resultado, um bom jogo. Fizemos tudo o que queríamos na defesa e no ataque. Estou muito satisfeito com a prestação dos meus jogadores. Talvez o resultado pudesse ter sido mais desnivelado, dado as oportunidades que tivemos, mas este resultado vai manter-nos bem acordados em Lisboa [na segunda mão]. Ontem [quarta-feira, na antevisão] disse que acreditava na vitória, mas hoje digo que acredito no apuramento, especialmente se defendermos tão bem como hoje", afiançou o técnico croata, em declarações à imprensa local.



A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Ao contrário deste jogo, Bjelica poderá estar no banco de suplentes, a orientar a equipa. Neste, devido a castigo, teve de se sentar na bancada, mas assegura que "não esteve nervoso". "Somos uma grande equipa. Tenho grandes adjuntos, não precisávamos de comunicar."