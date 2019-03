Benfica

Bruno Lage: "Não fomos tão competentes como queríamos"

07 mar, 2019 - 20:25 • Redação

Ainda assim, o treinador do Benfica acredita que a derrota no terreno do Dínamo Zagreb, por 1-0, devia ter sido um empate. Lage sublinha que está tudo em aberto para a segunda mão.