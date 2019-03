Krovinovic fala de "azar" no penálti e mostra-se confiante na reviravolta

Krovinovic lamenta a grande penalidade cometida por Rúben Dias, que resultou no golo da derrota do Benfica no terreno do Dínamo Kiev, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Ainda assim, o médio acredita que o Benfica conseguirá dar a volta à eliminatória.

"Foi o meu primeiro jogo de início com o mister Bruno Lage, senti-me muito bem. Pena a derrota. Na primeira parte não controlámos bem o jogo, eles fizeram transições defensivas rápidas e boas. Depois, fizemos um penálti que foi um azar. Na segunda parte, foi um jogo aberto para as duas equipas. Pena a derrota, mas na quinta-feira há mais e vamos dar a volta ao resultado", analisou o croata, em declarações à Sport TV.

Nesta primeira titularidade sob o comando de Lage, Krovinovic ficou com boa impressão: "Senti que agarrei a oportunidade. Estou pronto para os próximos jogos. Estou a treinar ao máximo. Vou dar sempre tudo."

Gabriel promete trabalho para virar a eliminatória



Também em declarações à Sport TV, Gabriel confidenciou que o Benfica se tinha preparado para "uma equipa muito rápida", que usa bem o jogo direto, mas que ainda assim foi surpreendido com a derrota.

"Foi um jogo bem disputado. Vamos trabalhar para virar o resultado na Luz, acertar o que temos de acertar", afiançou o médio brasileiro.

Já Vlachodimos admitiu que foi "um jogo muito complicado", contra "uma boa equipa" que é "muito forte em casa".

"Na primeira parte, o Dínamo pressionou-nos muito e complicou-nos vida. Fizemos um bom jogo, mas não marcámos. [Na segunda mão, na Luz] Queremos ganhar, queremos passar. Esse é o objetivo", frisou.