Sergio Ramos para Florentino Pérez. “Pagas-me e vou embora"

O ambiente no balneário do Real Madrid não está fácil depois da derrota pesada, em casa, diante do Ajax para a Liga dos Campeões.

Segundo o diário As, houve uma discussão entre o presidente Florentino Pérez e o capitão Sergio Ramos.

O jornal acrescenta que Florentino Pérez desceu ao balneário e criticou os jogadores merengues.

Sérgio Ramos, que não jogou por estar castigado, respondeu ao presidente, acusando-o de má planificação da temporada.

O ambiente terá aquecido, acrescenta o As, com o veterano jogador a disparar: “Pagas-me e vou embora.”

Depois da discussão, Florentino Pérez convocou reunião de emergência da direção, mas não terá havido consenso sobre o nome do futuro treinador.

O ex-avançado Hugo Sanchez é um nome apontado como interino. Zidane e Mourinho são os nomes mais falados para a próxima época.