Fair play financeiro. UEFA investiga Manchester City

A Câmara Adjudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA abriu uma investigação ao campeão inglês, o Manchester City, por "alegadas violações do “fair play financeiro".

A CFCB decidiu "abrir uma investigação formal a potenciais violações das regras de 'fair play' financeiro".

A decisão surge na sequência da divulgação de correspondência do emblema inglês por "vários meios de comunicação social", sendo que a UEFA "não vai comentar o assunto enquanto a investigação estiver a decorrer".

O jornal alemão Der Spiegel publicou uma série de documentos que apontam para uma 'injeção' de dinheiro no clube por parte do dono, Sheikh Mansour, acima do que é permitido pelas regras europeias, referindo-se ainda aos contratos de patrocínio do campeão inglês.

O clube já reagiu a esta investigação: "O Manchester City congratula-se com a abertura de uma investigação formal da UEFA como uma oportunidade para pôr fim a especulação resultante da pirataria ilegal. A acusação de irregularidades financeiras são inteiramente falsas", garante.

[atualizado às 19h30]