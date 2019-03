Seleção de basquetebol chama Neemias Queta

O poste Neemias Queta integra o lote de 30 pré-convocados da seleção portuguesa de basquetebol para a terceira ronda de pré-qualificação do Eurobasket'2021, anunciou esta quinta-feira o selecionador Mário Gomes.

O jogador dos Utah State Aggies, que está a disputar a primeira temporada no escalão máximo do basquetebol universitário norte-americano, estreia-se em convocatórias da seleção de seniores masculinos, já depois de ter sido convidado por Mário Gomes para integrar um estágio da equipa principal das 'quinas', em agosto de 2018.

Da lista, destacam-se ainda as chamadas dos bases universitários Diogo Brito, que também atua na norte-americana Utah State, e Francisco Amiel, estudante e atleta na Colgate University, bem como a primeira convocatória do luso-americano Jeremiah Wilson, extremo dos franceses do Nantes.

Portugal está inserido no grupo H da terceira ronda de pré-qualificação do Eurobasket2021, tendo como adversários a Islândia e a Suíça. Apuram-se para a fase final apenas o primeiro classificado de cada um dos quatro grupos.

A preparação arranca em 7 de julho, estando a primeira jornada agendada para 3 de agosto, data em que a seleção se desloca à Suíça, quatro dias antes de receber a Islândia.

Lista de pré-convocados:

Bases: André Bessa (Oliveirense), Carlos Cardoso (Vitória de Guimarães), Diogo Brito (Utah State University, Estados Unidos), Diogo Gameiro (CAB Madeira), Diogo Ventura (Galitos), Francisco Amiel (Colgate University, Estados Unidos), João Balseiro (Oliveirense), José Barbosa (Oliveirense), Miguel Cardoso (Benfica), Pedro Bastos (FC Porto), Pedro Catarino (Lusitânia), Pedro Pinto (FC Porto) e Tomás Barroso (Benfica).

Extremos: Arnette Hallman (Benfica), Diogo Araújo (FC Porto), Fábio Lima (Benfica), Henrique Piedade (Galitos), Jeremiah Wilson (Nantes, França), João Gomes (Trento, Itália), João Grosso (Ovarense), João Soares (FC Porto) e José Silva (Benfica).

Postes: Cláudio Fonseca (Benfica), Gonçalo Delgado (Benfica), João Guerreiro (Oliveirense), João Torrié (Illiabum), Miguel Queiroz (FC Porto), Neemias Queta (Utah State University, Estados Unidos), Ricardo Monteiro (Vitória de Guimarães) e Stefan Djukic (Imortal).