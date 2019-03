Euro 2020. Convocatória de Fernando Santos a 15 de março

O selecionador nacional divulga a convocatória para a dupla operação Ucrânia/Sérvia no próximo dia 15 de março.

Fernando Santos adianta os nomes da convocatória às 12h30 na Cidade do Futebol. O regresso de Cristiano Ronaldo, que pediu dispensa das últimas chamadas, deverá ser uma das novidades.

O jogo contra a Ucrânia está marcado para dia 22 de março, no estádio da Luz. Já a partida contra a Sérvia disputa-se a 25 de março, também na Luz. Ambas as partidas estão agendadas para as 19h45.

Os dois encontros são já a contar para o Grupo B da fase de qualificação do Euro 2020.

Do grupo B fazem parte, para além de Ucrânia e Itália, também a Lituânia e o Luxemburgo.