A AS Roma confirma que Eusebio Di Francesco já não é o treinador da equipa principal de futebol.

Em comunicado, o clube romano anuncia nas redes socais a saída do técnico, agradece o seu trabalho e deseja felicidades para o futuro.

A Roma perdeu esta quarta-feira no estádio do Dragão (3-1) diante do FC Porto e foi eliminada da Liga dos Campeões.