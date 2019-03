Liga Europa

Benfica perde em Zagreb e terá de dar a volta na Luz

07 mar, 2019 - 16:25 • Inês Braga Sampaio

Dínamo Zagreb 1-0 Benfica. A segunda derrota do Benfica de Bruno Lage foi diante do Dínamo Zagreb, que se adiantou na eliminatória de penálti. Benfica foi uma sombra do que costuma ser e pagou-o com a derrota. Contudo, "basta" um 2-0 na Luz, onde o Benfica é mais forte, para chegar aos quartos de final da Liga Europa. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.