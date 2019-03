Messi regressa à seleção argentina

Lionel Messi está de regresso às convocatórias da seleção da Argentina. O craque do Barcelona surge na lista divulgada esta quinta-feira.

A seguir ao Mundial 2018, em que a Argentina foi eliminada nos oitavos de final, Messi deixou de integrar as convocatórias. A imprensa argentina noticiou que a decisão teria sido tomada pelo próprio jogador.

Messi é capitão da seleção das "pampas", com que tem 65 golos marcados em 128 internacionalizações. Depois de uma ausência de mais de meio ano, volta à seleção para participar nos particulares com a Venezuela, a 23 de março, e Marrocos, três dias depois, no dia 26.

Quem também participará nesses amigáveis é Marcos Acuña, do Sporting. O extremo, de 27 anos, pode acrescentar uma ou duas internacionalizações às 16 que já tem pela seleção argentina, nestes dois jogos de preparação para a Copa América, que se realizará em junho.