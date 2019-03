Olhos na "Champions". Ronaldo vai ficar no banco contra a Udinese

Cristiano Ronaldo vai ficar no banco contra a Udinese. A garantia foi dada pelo treinador da Juventus, Massimilliano Allegri, que vai fazer descansar alguns titulares para apostar todas as fichas na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na Serie A, a Juventus está 16 pontos à frente do Nápoles, segundo classificado, e, por isso, Allegri vai fazer rodar a equipa para a receção à Udinese, esta sexta-feira à noite.

O motivo? Entre outros, a prioridade na Liga dos Campeões. A Juventus perdeu a primeira mão dos "oitavos" por 2-0, no terreno do Atlético de Madrid, e precisa de uma grande exibição na próxima terça-feira, em casa, para conseguir a reviravolta, seguir para os quartos de final e manter viva a esperança de conquistar o desejado troféu.

"O Ronaldo está disponível para o jogo, mas não vai jogar, fica no banco, assim como o Bonnucci e Chiellini", disse o técnico italiano, que confirmou também que Manduzkic e Dybala estão em dúvida para a partida, por questões físicas.

O goleador português no banco é um cenário pouco usual, mas não é inédito esta época. Ronaldo começou no banco a partida da 18ª jornada em casa da Atalanta, entrou apenas aos 65 minutos da partida e evitou a derrota da "Vecchia Signora" com um golo aos 78 minutos.