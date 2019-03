Campanha para elas. Mulheres vão ter entrada gratuíta no Marítimo-Moreirense

O Marítimo anunciou, esta quinta-feira, que todas as mulheres terão bilhete gratuíto para a receção ao Moreirense, no sábado, no Estádio dos Barreiros, às 15h30.

A campanha surge no âmbito do Dia Mundial da Mulher. Todas as mulheres que se apresentem na bilheteira do estádio acompanhadas de um adereço do Marítimo, terão acesso à partida sem pagar pelo bilhete.

O Marítimo recebe o Moreirense no sábado, às 15h30.