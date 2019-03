Liga cria campanha contra a violência doméstica

A Liga de Clubes e a Fundação do Futebol associaram-se ao dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e criaram o campanha "Cartão Vermelho à violência doméstica".

Os jogadores e as equipas de arbitragem nos jogos da 25ª jornada da I e II Liga entrarão em campo, este fim-de-semana, com tshirts alusivas à campanha.

"Considerando que esta é uma realidade nacional que merece todo o apoio, numa sociedade que se quer verdadeiramente desenvolvida, a Liga Portugal e a Fundação do Futebol estão certas de que, com esta iniciativa, enaltecem uma grande causa humanitária, tão relevante para a sociedade portuguesa", pode ler-se no comunicado da Liga enviado às redações.

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, defende que o futebol "deve estar atento aos principais problemas da sociedade e, sempre que possível, utilizar a enorme visibilidade que tem para promover o desenvolvimento de uma cultura cívica que erradique este tipo de comportamentos”.