Mourinho pode estar perto de regressar ao Real Madrid

José Mourinho pode estar mesmo perto de regressar ao Real Madrid. Segundo avança a imprensa espanhola e inglesa, o clube "merengue" já contactou Jorge Mendes para fazer regressar o técnico português.

O treinador português de 56 anos orientou o clube entre 2010 e 2013 e conquistou uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola. De acordo com o "As", o Real Madrid pretende que Mourinho assuma o comando já para a partida deste fim-de-semana frente ao Valladollid.

A direção do Real Madrid terá perdido toda a esperança no treinador Santiago Solari, depois das quatro derrotas seguidas no Estádio Santiago Bernabéu, frente ao Girona e Barcelona para a La Liga, Barcelona para a Taça do Rei e Ajax na Liga dos Campeões, que se traduziram na eliminação da equipa das provas a eliminar e a impossibilidade de dar seguimento ao tricampeonato europeu, conquistado com Zinedine Zidane, outra das possibilidades para regressar ao cargo. No campeonato, o Real é terceiro classificdo, a 12 pontos do líder Barcelona.

Em dúvida está a vontade de Mourinho em regressar ao Real Madrid, depois de o treinador português ter saído em 2013 envolto em polémica, relacionada com a disputa com vários jogadores do plantel. Sete jogadores continuam na equipa: Varane, Sérgio Ramos, Nacho, Marcelo, Modric, Lucas Vásquez e Casemiro.

Ainda assim, Mourinho afirmou nos últimos dias que "voltaria sem qualquer problema ao Real Madrid" e desmentiu qualquer contacto da direção do clube. O treinador português está fora do ativo desde que deixou o Manchester United, em dezembro